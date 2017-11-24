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24 Kasım 2017 11:14

Karısını öldürüp intihar etti

Konya’da, emekli gurbetçi vatandaş, 60 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Karısını öldürüp intihar etti

24 Kasım 2017 11:14


Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci kat balkonundan aşağıya bir kişinin atladığını gören komşuları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, balkondan atlayan şahsın Almanya’dan emekli 60 yaşındaki Mahmut Karasu olduğunu belirlerken, yaşam belirtisi bulunan yaşlı adam ambulansa alındı. Mahmut Karasu hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.



Balkondaki kan izleri üzerine eve girilince cinayet ortaya çıktı


Adrese gelen polis ekipleri inceleme yaptığı sırada yan apartmandan bir kadının balkonda kan izleri olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri eve girebilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ikinci kat balkonuna merdiven uzatmasıyla polis ve itfaiye görevlisi balkondan eve girdi. İçeriye giren görevliler oturma odasında Mahmut Karasu’nun 60 yaşındaki eşi Elmas Karasu’yu boğazından bıçaklanmış vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Elmas Karasu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde, balkonda ve şahsın düştüğü yerde incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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