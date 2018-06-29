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29 Haziran 2018 02:19

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Konya’da bir plastik fabrikasında vardiyasının bitmesine dakikalar kala plastik karıştırıcının içine düşerek sıkışan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

29 Haziran 2018 02:19


Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Budaköz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan ve plastik üretimi yapan fabrikada yaklaşık 1 yıldır çalışan Hakan Bozdağ(18) vardiyasının bitmesine yarım saat kala plastik karıştırıcıya ham madde dökmek istedi. Bu sırada karıştırıcının üzerinde bulunan mazgalın kırılması üzerine Hakan Bozdağ karıştırıcının içine düştü. Mesai arkadaşları Hakan Bozdağ’ın yerinde olmadığını fark etmesi üzerine karıştırıcının içine baktı ve Bozdağ’ın karıştığının içinde olduğu fark etti. Bunun üzerine Bozdağ’ın mesai arkadaşları durumu polis ve 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Hakan Bozdağ’ın döktüğü ham maddeyle birlikte karıştırıcıya düşerek sıkıştığını belirledi. Hayatını kaybeden Hakan Bozdağ’ın cansız bedeninin sıkıştığı yerden çıkarılması için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Hakan Bozdağ’ın cansız bedeni sıkıştığı yerden kurtarılarak cenaze aracına alındı. Hakan Bozdağ’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Öte yandan Hakan Bozdağ’ın vardiyasının saat 23.00 de biteceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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