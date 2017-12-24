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24 Aralık 2017 03:48

Karlı yolda kayan otobüs şarampole devrildi: 32 yaralı

Konya’da kar yağışı dolayısıyla kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.

Karlı yolda kayan otobüs şarampole devrildi: 32 yaralı

24 Aralık 2017 03:48


Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya Antalya Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsamettin K. idaresindeki, Antalya Tokat seferini yapan 34 FA 4603 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından şarampole devrildi. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otobüsün iki şoförü, muavin ve yolculardan oluşan toplam 32 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Şarampoldeki otobüste bulunan yaralılar, sağlık görevlileri, polis ve itfaiye ekipleri ile kaza yerindeki vatandaşların el ele tutuşarak birlikte hareket etmesiyle sedyelere alınıp elden ele uzatılarak yol kenarına çıkarıldı. Burada hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde görevli bir polis memuru ise ambulansla alınmak üzere sedyede beleyen bir yaralının üzerine montunu çıkarıp örttü. İtfaiye ekipleri de otobüsün devrildiği şarampolde başka yaralı olma ihtimaline karşı detaylı arama yaptı.


Antalya yolundan aracıyla Konya’ya doğru seyir halinde olan ve kaza yerinde duran bir vatandaş, otobüsün kendisini geçtiğini anlatarak, “Yaklaşık 80-90 kilometre hızla yanımdan geçti” dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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