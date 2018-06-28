Kavgada satırla başından yaralanan şahsın iki parmağı koptu

Zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıakif Mahallesi’nde otomobiliyle seyir halinde olan Furkan Ö. (22) ile başka bir aracı kullanan ve daha önce aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.T., bir okulun önünde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olayda kullanılan ve başına isabet eden satırla yaralanan Furkan Ö.’nün sol elinin iki parmağı da kesildi. Kanlar içerisinde yere yığılan Furkan Ö. çevredeki vatandaşlar tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından adrese gelen polis ekipleri, görgü tanığı olan çevredeki vatandaşlardan bilgi alırken kavgada kullanılan ve olay yerinde bırakılan satıra da el koydu. Ağır yaralanan Furkan Ö. ise acil servisteki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya’ya sevk edildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli T.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polise olayla ilgili bilgi veren bir görgü tanığı duydukları ses üzerine yola inerek kavga eden kişileri ayırmaya çalıştıklarını belirtti. Kavgayı gördüğünü belirten çevredeki çocuklardan bir tanesi de taraflar arasında, "Sen benim dükkanımın paylaşımını yapamazsın” sözleriyle başlayan tartışmanın daha sonra büyüyerek coplu satırlı kavgaya dönüştüğünü öne sürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.