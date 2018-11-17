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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Beyşehir-Konya Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 54 B 4734 plakalı otomobil, Hüyük-Yenidoğan yol kavşağında Resul S'nin kullandığı 42 B 5160 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kavşakta refüje savrulan otomobilin sürücüsü Serhat K. ile araçta yolcu olarak bulunan S.K, M.M. ve M.T. yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Askeri personel olduğu öğrenilen yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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