Kaymakam Arslan yardım derneğini ziyaret etti

Murat Tütüncü ve üyeleriyle bir araya geldi.

Dernek Başkanı Tütüncü yaptığı açıklamada, başta ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verme yanında çeşitli konularda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuklarını belirterek, “Kulu’da eğitim kalitesinin artırılmasını,ekonominin canlanması,Sosyal ,kültürel ortamının oluşturulması,birlik ve beraberliğin sağlanması üzerine dernek olarak her türlü sorumluluğun alınması yönünde daima hazır oldukları yönünde çaba sarf ediyoruz” dedi.

Tütüncü ayrıca Kaymakam Mehmet Uğur Arslan’ın gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Kaymakam Mehmet Uğur Arslan ise, Başkan Tütüncü ve üyeleriyle tanışarak derneğin yapmış olduğu olumlu faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.