Kaymakam Budan öğrenci velileri ile buluştu

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip budan öğrenci velileri ile bir araya geldi.

Kaymakam Ali Edip Budan, Karapınar Mahallesinde bulunan MÜTAŞ İlkokulunda düzenlenen tanışma ve kaynaşma toplantısına katıldı. Kulu 60. Yıl Ortaokulu tarafından organize edilen toplantıda, Karapınar Mahallesinden ilçeye yapılan taşımalı öğrencilerin aileleri ile bir araya gelindi.

Öğrenci velilerine hitap eden Kaymakam Ali Edip Budan, "Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Biliyorsunuz ki eğitim evde başlar. Genel anlamda baktığımızda anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Çocuğu okula göndermekle tam bir eğitim olmaz. Çocukları ilk olarak eğitime sizler hazırlayacaksınız. Eğer çocuklarda bir şeyler eksikse en başta sorumlu velilerdir. İlk eğitim temelini sizler atacaksınız. Bize önce ahlak, edep, insan lazım. Bizler çocuklara bunu öğretmeliyiz ve aşılamalıyız. Hakkı, hukuku, adaleti anlatmalıyız ki iyi bireyler ve iyi bir gençlik yetiştirebilelim. Çocuk iyiyi ve kötüyü ayırt edebilmelidir. Bunu da siz veliler yapacaksınız. Onları hayata sizler hazırlayacaksınız. Bugün eğer ahlak ve edep yönünden iyi bir şeyler öğretilmediği takdirde sonuçlardan emin olun önce size ve sonra da devletimize zarar olarak döner. Eğer ki aile düzenli ,edepli,ve anlayışlı bir çocuk istiyorsa bunlardan şefkatlerini esirgememelidir. Bu konuda siz değerli velilerimizin daha duyarlı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kaymakam Budan,Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak,Okul Müdürü Adem Doğan, müdür yardımcıları, öğretmenler ve veliler katıldı.