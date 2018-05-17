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17 Mayıs 2018 15:22

Kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Konya’nın Kulu ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

17 Mayıs 2018 15:22


Kaza, 9 Mayıs 2018 tarihinde Kulu ilçesine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. (25) idaresindeki 42 GA 007 plakalı otomobil ile Halis Bulut (64) idaresindeki 42 M 3521 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Halis Bulut ile eşi 63 yaşındaki Fevzi Bulut ve diğer araç sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Halis Bulut, sevk edildiği Konya’da 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Halis Bulut’un memleketi Kulu ilçesinde defnedileceği öğrenildi.




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