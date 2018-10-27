Kazada anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

Konya'nın Çumra ilçesinde kontrolden çıkarak şarampoldeki ağaca çarpan otomobilde bulunan anne hayatını kaybetti, baba ve 3 çocuğu ise yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Konya - Karaman karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karaman istikametine seyir halinde olan Muhittin G. idaresindeki 70 DA 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampoldeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde bulunan anne Sema G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerdi. Sürücü Muhittin G. ile oğulları Yusuf, Hasan Hüseyin ve İbrahim G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada hayatını kaybeden Sema G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesine morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.