Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 03:40

Kazada oğlu ölen oğlunun başından ayrılmadı

Konya’da Suriyeli anne kontrolden çıkan motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki oğlunun başında gözyaşı dökerek oğlunun cesedinin başından ayrılmadı.

Kazada oğlu ölen oğlunun başından ayrılmadı

09 Temmuz 2017 03:40


Kaza 00.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Karaaslandede Mahallesi Sarıhoca Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Mahmud Cevvad yönetimindeki plakasız motosiklet kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsüMahmud Cevvad olay yerinde hayatını kaybederken Yusuf Ali K. ise yaralandı. Kazada hafif yaralandığı öğrenilen Yusuf Ali K. kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.


Oğlunun cesedi başında gözyaşı döktü


Kaza sonrası haber alan Mahmud Cevvad’ın yakınları olay yerine geldi. Oğlunun kazada hayatını kaybettiğini öğrenen anne Neva Cevvad ise oğlunun cesedi başında gözyaşı dökerek çocuğunun cansız bedeni başından ayrılmadı. Ceset torbasına konulduktan sonra cenaze aracına alınan oğlunun bulunduğu aracın içine binen anne Neva oğlunun cansız bedeninin otopsi için kaldırılacağı Beyhekim Devlet Hastanesine kadar gitti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:25
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:06
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!