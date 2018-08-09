Kaza, Milli Egemenlik Caddesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun S. yönetimindeki 42 ZT 897 plakalı kamyonet dönüş yapmak isterken aynı yöne seyir halindeki Fahri A. idaresindeki 42 ZT 239 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin arka kısmında oturan eşi Mukadder A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada karı-koca kendi yaralarını unutarak birbirlerinin durumunu sordu. Yaralı karı-koca aynı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.