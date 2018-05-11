Kazada yaralanan yaşlı adama şemsiyeli yardım

Kaza, saat 11.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin S. (19) idaresindeki 42 DOE 79 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşlarındaki Hüseyin T.’ye çarptı. Yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri caddede tedbir alırken, vatandaşlar yaralıyı yağmurdan korumak için şemsiyelerini açtı. Sağlık görevlileri yaşlı adamı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.