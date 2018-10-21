Kazada yaralanan yaşlı kadını hastaneye polis getirdi

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı yaralandı. Yaralı kadın polis aracında hastaneye getirildi.

Kaza, Kulu merkez Kırkahvesi mevkii Ankara-Konya yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Meliha K.'ya Hacı D. idaresindeki 42 GG 952 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ilçede görev yapan sağlık ekiplerinin ilçe dışında olması nedeniyle Meliha K. polis aracına alarak Kulu Devlet Hastanesine getirildi. Meliha K.'nın kafa travması geçirdiği ve kafasında kırıklar bulunduğu öğrenildi. Kazaya neden olan araç sürücüsü Hacı D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.