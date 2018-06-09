Kazada yaralandı, diğer yaralıların durumunu sordu

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Tarım İl Müdürlüğü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki U. idaresindeki 42 EES 98 plakalı otomobille Ahmet Özcan Caddesi üzerinde seyir halindeyken, Sedat P. idaresindeki 42 DGH 84 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücü ve hafif ticari araçta bulunan Miraç Burak Y. ile Alican K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bu sırada sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan hafif ticari araç sürücüsü Sedat P. ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan iki yaralı ise vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye ve ayık tutulmaya çalışıldı.

"Diğerleri nasıl? Arabada kaç kişiydik hatırlamıyorum"

Hafif ticari araçtan çıkarılan yaralılardan Alican K. sağlık ekiplerine hafif ticari araçta bulunan arkadaşlarının durumunu sorarak, “Sedat Hoca. Şoför nasıl şoför. Arabada kaç kişiydik. Diğerleri nasıl? Arabada kaç kişiydik hatırlamıyorum” dedi. Bu sırada diğer otomobilin sürücüsü Zeki U. ise vatandaşlar tarafından ayık tutulmaya çalışıldı. Hafif ticari araçta bulunanların bilincini kaybetmemesi için sürekli vatandaşlar ve polis tarafından soru soruldu. Olay yerine sevk edilen diğer ambulanslara alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.