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30 Kasım 2017 16:20

Kelebek Bahçesi ve SOBE beğeni topladı

"Star Şehir Buluşmaları" etkinliği kapsamında Konya’ya gelen Star Gazetesi Yazarları Selçuklu Belediyesi Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE)’ni ziyaret etti.

Kelebek Bahçesi ve SOBE beğeni topladı

30 Kasım 2017 16:20


Star Gazetesi yazarlarının konuşmacı olarak katılacağı "Star Şehir Buluşmaları" Konya’dan start aldı. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Gazeteci Yazar Halime Gökçe, Gazeteci Yazar Yakup Köse Türkiye ve Konya gündemini dair konuları konuşmak için Konya’ya geldi. Konuk gazeteci ve yazarlar program öncesinde Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Tropikal Kelebek Bahçesi ve SOBE’yi ziyaret etti. Farklı mimarisi, çeşitli kelebek ve bitki türleriyle Konya için önemli bir cazibe merkezi olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve otizmli çocuklar ve aileleri için umut ışığı olan SOBE Konya’ya gelen konuk gazetecilerden tam not aldı. Gazeteciler, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a her iki eser için teşekkür etti.


Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, konuk gazetecileri Konya’da ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti. Başkan Altay, "Konya, prestijli yatırımlarıyla değeri her geçen gün artan Anadolu’nun lokomotif şehirlerinden birisi. Üniversiteleri, dinamik genç nüfusu, sanayisi, canlı ekonomisi, ticari merkezleri, modern ve planlı şehirleşmesi ile ciddi anlamda göç alan şehrimiz yerli yabancı yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir çekim merkezi haline geldi. İnşallah Konya gelecek yıllarda ülkemizin ve dünyanın örnek gösterilen vizyon şehirleri arasında yer almaya devam edecek. Bu bağlamda Star Gazetesi’nin değerli gazeteci ve yazarlarının katılımıyla ilk olarak Konya’da başlayan "Şehir Buluşmaları" şehir vizyonunun tüm ulusal mecralarda daha iyi tanıtılması açısından önemli katkılar sağlayacaktır. Sizleri Konya’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.



"Konya’da olmaktan mutluluk duyuyoruz"


Konya’nın ülke adına güzel ve örnek bir şehir olduğunu ifade eden Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Konya’ya her geldiğimizde ayrı bir mutluluk ve huzur buluyoruz. Konya her geçen gün güzelleşiyor ve yeni yatırımlarla dikkat çekiyor. Bugün Selçuklu Belediyemiz tarafından yapılan Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettik. Her iki eserde kendi alanında örnek bir başarı hikayesi. Gerek misafirperverlikleri gerekse Konya’ya kattıkları değer nedeniyle Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarım adına Konya’da, Selçuklu’da olmaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum" diye konuştu.


"Star Şehir Buluşmaları" kapsamında Konya’ya gelen gazeteci ve yazarlar saat 18:30’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde söyleşi gerçekleştirecek.




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