Kenan Sofuoğlu Konya’da öğrencilerle bir araya geldi

Dünya Motosiklet Şampiyonu Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından başlatılan “Yürek Seferi” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Konya’da KYK’lı öğrencilerle birlikte ilkokul öğrencilerine oyuncak motosiklet dağıtıp, polislere karanfil verdi.

Dünya Motosiklet Şampiyonu Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu, Yükseköğretim KYK tarafından başlatılan "Yürek Seferi" projesi kapsamında Konya’ya geldi. İlk olarak, KYK İl Müdürlüğünü ziyaret eden Sofuoğlu öğrencilerle bir araya geldi. Burada proje ile ilgili açıklamalarda bulunan KYK İl Müdür Vekili Mehmet Sorgun, Kenan Sofuoğlu’nu Konya’ya getirmelerinin amacının öğrencilerin gönüllerinde yer almasını ve onlara ilham kaynağı olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, daha sonra Karatay İstiklal İlköğretim Okulunu ziyaret ederek, öğrencilere oyuncak motosiklet hediye etti. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Kenan Sofuoğlu, böyle bir teklifin kendisine geldiğinde seve seve kabul ettiğini söyledi. Proje sayesinde Konya’yı ziyaret ettiğini belirten Sofuoğlu, vakti olduğu sürece bu tür programlara katılacağını ifade etti.

Ziyaret sonunda ilkokul öğrencileri milli motosikletçiye Türk bayrağı hediye etti. Kenan Sofuğolu da şampiyon olduğunda kendisine hediye edilen Türk bayrağını dalgalandıracağını söyledi.

Kenan Sofuoğlu ve beraberindekiler son olarak Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ekip Amirliği kontrol noktasını ziyaret ederek, polislere karanfil takdim etti.