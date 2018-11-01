Kendisi nakil beklerken organlarıyla umut oldu

Konya'da böbrek nakli olmayı beklerken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşın bağışlanan organları 2 kişiye umut oldu.

Konya'da 10 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren ve 5 gün önce evinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren Hakverdi Kayar (45), yakınlarının çağırdığı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Kayar, burada yapılan ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Hakverdi Kayar'ın dün gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Kayar'ın ailesinin onayıyla alınan karaciğer ve korneası, organ bekleyen 2 hastaya nakledilecek.

“Ülkemizde insanlar daha duyarlı, Konya halkı nakil konusunda artık daha hassas”

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Nakil Koordinatörü Uzman Doktor Mehmet Akif Yazar, “Bildiğiniz üzere ülkemizde 25 binin üzerinde nakil bekleyen hasta var. Konyamızda son üç ay içerisinde hastanemizde bu dördüncü vakamız organ bağışı için. 10 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve ani beyin kanaması geçirmesi sonucu acil servisimize gelip yoğun bakım ünitesinde takip edilirken beyin ölümü gerçekleşen hastamızın organ nakli gerçekleştirildi. Bu konuda artık ülkemizde insanlar daha duyarlı, Konya halkımız nakil konusunda artık daha hassas davranıyor" dedi.

“Yakınları bu sıkıntıları çok iyi bilmekteydi”

Uzman Doktor Yazar, “Hastamız 10 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize gidiyordu. Maalesef kendisinde beyin ölümü gerçekleştikten sonra yakınları bu sıkıntıları çok iyi bilmekteydi. Organ bağışında daha hassas davrandılar ve bağışta bulundular. Onlara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bağışlanan karaciğer ve ve kornea Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde bekleyen iki hastaya nakledilecek.