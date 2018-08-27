Üzerinde kan izleri olan kıyafetiyle polis merkezine giden şüpheli, "Ben birini vurdum" diyerek teslim oldu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer D. (56), üç yıldır aralarında husumet bulunan alt komşusu Mevlüt A. (37) ile bir ay önce apartman bahçesine malzeme koyma sebebiyle tartıştı. Muammer D., Mevlüt A.’nın mahallede Pazar günü kurulan meyve-sebze pazarında kendisini takip ettiğini ileri sürerek önce yanında bulunan tonavidayı sırtına saplayıp ardından kurusıkıdan bozma tabancayla vururak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından yaralanan Mevlüt A.’yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Mevlüt A. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçarak polise teslim oldu

Olayın ardından Mevlüt A.’yı yaralayan Muammer D. olayda kullandığı tabancayı atarak Bosna Hersek Polis Merkezine giderek, "Ben birini vurdum" diyerek teslim oldu. Burada bir süre gözaltına tutulan Muammer D. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüpheli polis merkezinden çıkarıldığı sırada, "Yolumu kesti, takip ediyordu ne yapacaktım. Bir aksilik var” dedi.

Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şubeye götürüldü.

Cep telefonuna kurşun isabet etti

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada Mevlüt A.’ya ait olduğu iddia edilen ve üzerine kurşun isabet eden cep telefonu dikkat çekti. Mevlüt A.’nın kıyafetinin göğüs cebinde olduğu iddia edilen cep telefonu büyük hasar gördü. Polis ekipleri olay yerinde bulunan tabanca ve 4 adet boş kovanla tornavidaya da el koydu.