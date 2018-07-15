KGTÜ’de 15 Temmuz Konferansı düzenlendi

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından ‘’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı’’ çerçevesinde bir konferans düzenlendi. Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un konuşmacı olarak katıldığı konferansa, KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş yaptı.

Rektör Çökmüş, "Ülkelerde askeri darbe ne kadar çoksa o ülke sistemini tam oturtamamış demektir. 15 Temmuz’dan önceki ihtilaller başarıya ulaştı. 15 Temmuz kalkışmasının başarıya ulaşamamasında en büyük etken cumhurbaşkanını halkın seçmiş olmasıdır" diye konuştu.

Konferansta konuşan ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, "Büyük Türkiye’nin İnşa Sürecinde 15 Temmuz Darbesi ve Dış Dinamiklerin Boyutu" başlığı ile verdiği konferansında, 15 Temmuz’un neden yapıldığını anlattı. Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, "15 Temmuz’dan sonra 16 Nisan’da referandumla ülkemizin yönetim sistemi değişti, 27 Haziran’da Türkiye Rusya arasında normalleşme ilişkileri başladı. 16 Nisan’da Türkiye sistem bazında dönüşüm sürecine halk onay verdi. Bu onay, 1946’dan itibaren ABD’nin Türkiye’ye dayattığı sistemin reddiydi. Devlet bazında Yeni bir sisteme geçeceğini tüm dünyaya duyurdu. Türkiye bunu yaparken Rusya faktöründen vazgeçmedi. Hiçbir darbe durduk yere olmuyor. Türkiye’deki darbeler Batı ile ilişkilerin gerçek anlamda bir sıkıntıya düştükten sonra, Rus dengesini tekrar dış politikasına oturtma girişimi sonrasında kendisini gösteriyor. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türk Amerikan ilişkileri bitti, ta ki 12 Eylül’e kadar. 1959 - 1960’dan sonra Türkiye Rusya’ya yakınlaşınca darbe oldu. 15 Temmuz’da her şey bitmedi. Türkiye, NATO gözünde artık riskli bir ülkedir. NATO o gece Türkiye’yi riskli ülke ilan etti. Çünkü içeride beklemediği bir durumla karşılaştı. ABD, yeni Türk devletini tanımaya çalışıyor. 15 Temmuz ile birlikte tehlike geçmiş değil. Büyük Ortadoğu projesini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu savaşın daha ortasındayız. Orta Asya, Güney Asya hattına doğru yayılacak bu savaş. Bu alçak oyunlarla nasıl mücadele edileceğini Türkiye öğrendi. Silahımızı artık kendimiz üretiyoruz. 15 Temmuz’da bir şeyler test edildi. Son barutlar kullanılmadı. Algı operasyonları devam ediyor. En temelinde de başarısız devlet formülünü uyguluyorlar. Ama Türkiye bütün bunları da atlatacak, kararlı bir şekilde yürüyüşüne devam edecek” diye konuştu.

Konferans sonrası, ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’a günün anısında bir hediye takdim edildi.