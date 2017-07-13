KGTÜ’de deprem konferansı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yeryuvarının Yapısı ve Deprem Üreten Diri Fayları ile Tarım Alanlarının İlişkileri” konulu konferansın konuğu, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu’ydu. Programa, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler ile Konya Şeker çalışanları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan KGTÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, bu tür etkinliklerle katılımcıların hem bilgilendirildiğini hem de entelektüel birikiminin artırıldığını ifade etti.

Gündemdeki konulara da değinen Çakır, 15 Temmuz kalkışmasını unutmadıklarını, devlet otoritesinin dışında oluşan otoritelerin anarşizm, bu yapının eyleme dönüşmüş halinin de terörizm demek olduğunu belirterek, “ülkenin kaybedecek zamanı yok, zaman çalışma ve verimlilik zamanıdır’’ dedi.

“Tarım alanlarındaki risklerden biri de deprem”

KGTÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır’ın açılış konuşmasının ardından konferansa geçildi ve kürsüye Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu geldi. Evrenin oluşumu, dünyanın şekillenmesi, canlı ve yeryüzü hareketlerinin etkileşimini bilimsel verilerle anlatan Seyitoğlu, tarım arazileri ile fay hatları arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, “Deprem üreten faylar tarıma elverişli düzlük alanlar ve tarımsal faaliyetler için gerekli olan sıcak ve soğuk su kaynaklarının oluşumunu sağlamaktadır, bununla birlikte depremler zaman zaman uygarlıkları da yok edebiliyor. Bu nedenle yerleşim alanlarının belirlenmesinde deprem fay hatlarının bilinmesi önemlidir. Bugün Batı Anadolu’daki birçok uygarlığın deprem nedeniyle yok olduğunu biliyoruz. İki fay hattı arasında yer alan Konya Ovası, depremsellik açısından güvenli bölgelerden biri. Tuz Gölü fay hattı 8 bin yılda bir kırılma yaşıyor” dedi.

Programın sonunda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mikdat Çakır ve Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu’na plaket takdim etti.