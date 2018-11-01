KGTÜ'DE Divle Obruğu Tulum Peyniri için toplantı düzenlendi

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Karaman'ın Ayrancı ilçesinde yerin 36 metre altındaki mağarada üretilen Divle Obruğu Tulum Peyniri'nin standartizasyonu, korunması ve ticarileştirilmesi harekete geçti.

Divle Obruğu Tulum Peyniri'nin mevcut üretim teknikleri ve üretim yöresinin korunması, geliştirilmesi, bölgede yapılabilecek çalışmalar ile bölge çiftçisinin refahının geliştirilmesi, peynir üretim standartlarının belirlenmesi ve sanayi ölçeğinde üretim imkanları üzerine yapılan toplantıda konuşan KGTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mikdat Çakır, yapılacak çalışmaların böylesine önemli bir değerin korunması açısından önemli olduğunu kaydetti. Çakır, “Hayvancılık ayağının düşünülmediği bir tarım süreci güdük kalacaktır. Tarım ile ilgili konuşurken, ortaya konan girdi ve çıktıların hayvancılığı da kapsayan bir değer zinciri olarak tanımlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, bölgenin hayvanları, tarımı, kadim kültürü ve Divle Obruğu gibi eşsiz doğal özellikleri ile birlikte ortaya çıkan Divle Obruğu Tulum Peynirinin korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması her daim önemli olacaktır. Önceliğimiz, Divle Obruğu Tulum Peyniri ile ilgili kadim gelenekleri korumak, ancak bununla birlikte çiftçiler tarafından kurulmuş bir üniversite olarak, Divle'de sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın ortaya konması ve bölgedeki refah seviyesinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların da yürütülmesidir” dedi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, toplantıyı KGTÜ Kurucu Başkanı, 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un konuya verdiği öneme binaen düzenlediklerini söyledi ve geleneksel ürünlerimizden olan Divle Obruk Tulum Peynirinin üretim koşullarının ve standardizasyonunun önemine vurgu yaptı.

Peynir üretimi ve koyun yetiştiriciliği yapan ailelerin desteklendiğini ifade eden Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı da KOP desteği ile Divle Obruğu Tulum Peyniri üretiminin standartlaştırılması için yürüttükleri projeden bahsetti, Divle Obruğu Tulum Peynirinin bölge çiftçisi için önemli olduğunu vurguladı.

Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık ise Karaman Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde alınan coğrafi işaret belgesinin önemini belirtirken, Divle Obruğunda üretilen peynirin de, bu belgede tanımlandığı şekilde ve her tuluk içerisindeki peynirin aynı kaliteye sahip olması hedefi ile çalışmalarının sürdüğünü ve yine bu bağlamda bölgenin mera ve yayla şartlarının iyileştirilmesi sürecinin takip edildiğini söyledi.

Divle Obruğu Tulum Peyniri üzerine gerçekleştirdiği araştırmalar hakkında bir sunum yapan Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Öztürkoğlu Budak da, Divle Obruğu Tulum Peynirinin oluşmasını sağlayan bakteri, maya ve küf popülasyonu hakkında bilgi verdi. Şu ana kadar tamamlanan laboratuvar çalışmaları hakkında da bilgi veren Budak, bundan sonraki süreçte çalışmaların sanayi ölçeğine uyarlanabilmesi için yapılması gereken pilot çalışmaların önemini vurguladı.

Toplantının sonunda yöre halkının refahının yükseltilmesi ve devamlılığının sağlanması için coğrafi işaret tescili alınmış Divle Obruğu Tulum Peynirinin ürün ve üretim süreçlerinin standartlaştırılarak hem geleneksel üretim yöntemlerinin korunmasına hem de sanayi ölçeğinde üretim yapılabilmesi amacıyla ileri araştırmaların yapılmasına karar verildi. Toplantı, katılımcıların yapılabilecek çalışmalar ile ilgili görüşleri alınarak tamamlandı.

Toplantıya, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, TKDK Karaman İl Koordinatörü Özgür Öztürk, Panagro Et-Süt Ürünleri Entegre Gıda Tesisleri Genel Müdürü Hakan Akkoyun, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, KGTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Öztürkoğlu Budak ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Danışmanı, Gıda Mühendisliği ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyeleri katıldı.