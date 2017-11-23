Kıbrıs 43 yıl sonra Konyalı Gazileri ile buluştu

K.T.C)’ne götürdü. “43 Yıl Önce Buradaydık” sloganıyla gazi oldukları topraklara yeniden ayak basan gaziler duygulu anlar yaşarken program kapsamında K.K.T.C. Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ü, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ve Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı makamlarında ziyaret etti.

Gaziler programlarının ilk gününde K.K.T.C kuruluşunun 34’üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar’ın da katıldığı törenlerde Konyalı Gazileri yoğun ilgiyle karşılaştı. Resmi törenlerin ardından gaziler Yavuz Çıkarma Plajı, Karaoğlanoğlu Şehitliği, Barış ve Özgürlük Müzesi, Girne Kalesi, Dr. Fazıl Küçük Anıtı, 1974 Barış Harekatında şehit düşen askerlerimizin yattığı en büyük şehitlik olan Boğaz Şehitliğini ziyaret etti. Şehitliği ziyaret eden vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Konyalı Gaziler şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okuyarak dualar etti. Konyalı Gazilerin bir sonraki durağı Kıbrıs Barış Harekatı esnasında Beşparmak Dağları’nda mayın patlaması sonucu paletleri dağılarak dağın zirvesinde kalan Türk tankı oldu. Gaziler daha sonra sırasıyla Barbarlık Müzesi, Yeşil Hat, Girne Kapısı, Samanbahçe Evleri, Selimiye Cami, Belediye Pazarı ve Lefkoşa Surlarını gezme fırsatı buldu. Kıbrıs ziyaretinin son gününde ise Gazimağusa’da bulunan Kapalı Bölge Maraş, Lala Mustafa Paşa Cami, Arkeoloji Müzesi ve Namık Kemal Zindanı gezildi.

"TSK’nın getirdiği barış ve huzur devam ediyor”

Konyalı Gaziler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ü de makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan Özgürgün, K.K.T.C.’nin 34’üncü kuruluş yıldönümü kutlamalarını gerçekleştirdikleri bir dönemde adayı ziyaret eden gazilere teşekkür ederken, TSK mensuplarının 43 yıl önce adaya getirdiği barış ve huzurun devam ettiğini, Türk askerinin canını ortaya koyarak sağladığı bu ortamda Kıbrıs Türkleriyle birlikte Kıbrıslı Rumlar’a da barış ve huzur getirdiğini vurguladı. Muharip Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Buğur da, Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği programla 42 gaziyi Kıbrıs’a getirdiklerini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in selamlarını iletti.

Ertuğruloğlu ve Denktaş ziyaret edildi

Gaziler daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs Barış Harekatında yer alan ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına ve devletine kavuşmasında büyük fedakarlıkları bulunan tüm gazilerle ve şehitlere şükranlarını sundu. Gaziler son olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı makamında ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Denktaş, K.K.T.C.’nin bugünlere gelmesinde gazilerin emeğinin çok büyük olduğuna söyledi. Ziyaretlerde Konya’dan getirilen çeşitli hediyelerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli dillere çevirisi yapılan Mesnevi hediye edildi.