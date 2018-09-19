Kıbrıs Gazisinden coşkulu şiir

Konya'nın Akşehir ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" münasebetiyle düzenlenen törende Kıbrıs Gazisi "Vatan için gaziyiz biz” isimli şiiri coşkuyla okudu.

Akşehir ilçesine eski kaymakamlık binası önündeki alanda bir tören düzenlendi. Törende; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasından sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İkmal Yüzbaşı Oğuz Çakı, “Gaziliğin devlet ve millet nezdindeki en büyük önemi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı tecviz edilmesi üzerine söylediği şu ifadelerle yer almaktadır. Kahraman Türk ordusu sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine celadet eden bu unvan ve rütbeye ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftarı olarak taşıyacağım. Milli bağımsızlığımızın vatanın milletiyle bölünmez bütünlüğünün muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağını kanlarını akıtan Türk tarihine altın sayfalar yazdıran Gazilerimizin can veren şehitlerimizin hatıralarına yüceltmek onlara olan millet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir” dedi.

Konuşmanın yapılmasının ardından tören, Gazi Mustafa Ali Taş tarafından okunan şiirin ardından son buldu. Kıbrıs Gazisi Mustafa Taş tarafından büyük bir coşkuyla okunan ‘Vatan İçin Gaziyiz Biz' isimli şiir törene katılanlardan alkış aldı.

Törene; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, daire müdürleri, askeri erkân, gaziler ve şehit yakınları katıldı.