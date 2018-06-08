Kılıçarslan Şehir Meydanı Genişliyor

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasında Kılıçarslan Şehir Meydanı’nı genişleterek tarihi dokuya uygun hale getirecek proje kapsamında Atatürk Anadolu Lisesinin devri karşılığında Selçuklu Hocacihan ve Mimar Sinan Mahallerine 24 derslikli iki adet okulun yapılmasını içeren protokol imzalandı. Konya Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen törene Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy katıldı.

Konya Valisi Yakup Canbolat, Atatürk Anadolu Lisesinin Büyükşehir Belediyesine verildiğini, Büyükşehir Belediyesinin de bunun karşılığında gösterilecek arsalara iki tane 24 derslikli okul yapacağını belirterek, emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy’a teşekkür etti.

"Eğitimin her aşamasına destek olmaya gayret ediyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, “Kılıçarslan Şehir Meydanı artık tariflenir bir alan haline dönüşecek. Binamız da orada görüntü itibariyle Konya’ya yakışmayan bir hale gelmişti. Konyamıza daha güzel binalar layık. Eğitimin her aşamasına destek olmaya gayret ediyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. İnşallah biz de okulları en kısa sürede yaparak Şehir Meydanını genişletecek projeyi bir an önce hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da, protokolün Konya’ya hayırlı olmasını diledi.

Atatürk Anadolu Lisesinin bulunduğu alan meydana dahil edilecek

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Alaaddin Tepesi karşısındaki tarihi bölgede eski adliyenin devralınması sonrası oluşturulan Tarihi Şehir Meydanı; Konya Sokağı, yapımı devam eden Payitaht Müzesi ve ev sahipliği yaptığı mitinglerle Konya’nın en önemli çekim merkezlerinden biri haline geliyor. Yapılan protokol ile Atatürk Anadolu Lisesinin bulunduğu alan da meydana dahil edilecek.