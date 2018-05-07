Kınalı kuzular geleneksel asker geceleriyle uğurlandı

Otogarda devam eden şenlik eşliğinde gençler güle oynaya askere uğurlanıyor.

Konya’da asker adayları için nesilden nesle aktarılan geleneksel asker geceleri kent genelinde devam ediyor. Düzenlenen etkinliklerde 98/2 tertip askerlerin uğurlanması sebebiyle renkli görüntüler ortaya çıktı. Eğlenceli bir ortamda asker adaylarının moral motivasyonunu yükseltmek amacıyla düzenlenen etkinliklerde asker yakınları, “Konyamızın farklı bir geleneği, uğurlanırken asker çetneviri yapılıyor. Yani eğlencede gençler kendi arasında veda olarak yapılıyor ama inşallah bu veda değil ömür boyu bir birliktelik olur" şeklinde konuştu.

Eğlencenin ardından kınaları yakılan asker adayları konvoy eşliğinde otogara götürüldü. Burada da renkli görüntüler oluşurken bazı askerler omuzlara alınarak oynatılıyor. Bazılarının yüzlerine çikolata sürülürken, bazılarına ise şınav çektirildi. Asker adaylarının aileleri, dost ve yakınları da burada hatıra fotoğrafları çektirerek yaşanan anı ölümsüzleştirdi. Askere gidecek gençler ise askere gitmenin heyecanının farklı olduğunu belirterek, "Askere gidiyorum. Vatan uğruna sonuna kadar, hatta canımı dahi feda ederim” diyerek duygularını özetledi.

"Askere değil, vatana bir kurban gönderiyoruz”

Askere gidecek evlatları kadar kendileri de heyecanlı olan ailelerden bazıları gözyaşlarını tutamazken, bazıları bu anların heyecanını yaşadı. Kınalı kuzulardan birisinin babası, "Vatana bir kurban gönderiyoruz, Allah’ım bütün giden askerlerimize sağlıkla gidip gelmeyi nasip etsin. Vatan bizimdir. Vatanı korumak için hepimiz bu vatani görevi yaptık sıra oğlumda. Allah’ın izni ile gidip Allah’ın izni ile gelmesini diliyorum” diye konuştu.

Vedalaşma vakti geldiğinde ise duygulu anlar yaşandı. Kınalı kuzular büyüklerinin ellerinden öptü, arkadaşları ile sarılarak helalleşti. Daha sonra tekrar omuzlara alınan asker adayları otobüslere bindirilerek İstiklal Marşı eşliğinde uğurlandı.