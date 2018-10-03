'Kırmızı düdük' kampanyasında en fazla beğeni alan çocuklar bisikletlerine kavuştu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Kampanyası' kapsamında Konya'da ebeveynleriyle seyir halindeyken emniyet kemeri takan ve TrafikEgm Twitter hesabına fotoğraf yükleyerek en fazla beğeni alan 100 çocuk arasında bulunan 11 çocuğa bisiklet verildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik kurallarını ihlal eden sürücülere karşı başlatılan ‘Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Kampanyası' kapsamında araçlara bindiklerinde emniyet kemeri takarak fotoğraf çekilen ve TrafikEgm Twitter hesabına yüklenen fotoğraflardan en fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet dağıtıldı. Bu kapsamda Konya'da da 11 çocuk bisikletlerine kavuştu. Konya protokolü tarafından Kültür Park'ta düzenlenen programda bisikletleri verilen çocuklar mutlu olduklarını belirtti. Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar alanda kurulan sergiyi gezip, emniyet kemerinin önemine vurgu yapan video filmi izledi.

“Trafik konusunda vatandaşlarımızın daha çok dikkatinin çekilmesi daha çok bilinçlenmesini amaçlıyoruz”

Programla ilgili bilgi veren Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, "Biz bugün yaptığımız bu etkinlikle özellikle vatandaşlarımızın emniyet kemeri takmaları konusunda bir farkındalık oluşturmak istedik. Malumlarınız kaza olduktan sonra özellikle vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlayan en önemli güvenlik önlemi emniyet kemeri. Biz özellikle emniyet kemeri konusunda daha fazla vatandaşlarımızın bu konuya dikkati çekmek suretiyle eğer bu emniyet kemeri takma oranını artırabilirsek inşallah ölümle neticelenen Allah korusun, yaralanmayla neticelenen kazalarımızın çok daha aza indirgeneceğini inanıyoruz. Çabamız özellikle de bugün bu etkinlikle de bu konuya dikkat çekmek. Ayrıca bu etkinlik vesilesiyle de malumunuz İçişleri Bakanımızın önderliğinde Kurban Bayramına bir 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyamız vardı. Bu kampanyamızda da özellikle paylaşımları beğeni alan küçük çocuklarımıza Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve İçişleri Bakanlığımızca öngörülen bisiklet hediyeleri vardı. Onları da burada valimizin, belediye başkanımızın, il jandarma komutanımızın, il milli eğitim müdürümüzün katılımıyla hediyelerini takdim ettik kendilerine. İnşallah bu tip etkinliklerle trafik konusunda vatandaşlarımızın daha çok dikkatinin çekilmesi daha çok bilinçlenmesini amaçlıyoruz. Trafikte herkesin birbirine karşı daha saygılı daha hoşgörülü olması ve kurallara dikkat etmesiyle birlikte daha güzel daha kazasız belasız bir trafik düzeni arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy katıldı.