Olay, dün İnönü Caddesi belediye önündeki ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Candan (22) 42 HB 530 plakalı minibüsü ile kırmızı ışıkta beklediği esnada, daha önceden aralarında husumet bulunan Koray C. (20) tarafından aracın sağ camından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vuruldu. Koray C.’nin 5 el ateş ettiği minibüs sürücüsü İsmail Candan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Koray C. ise polise teslim oldu. Ayrıca, cinayet zanlısı Koray C.’nin minibüsün sağ penceresinden 5 el ateş ederek araç sürücüsü İsmail Candan’ı vurma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polisteki ifadesinin ardından ölen İsmail Candan ile Koray C.’nin kuzen oldukları ortaya çıktı. Karapınar’ın Akören Mahallesinde yaşayan iki aile arasındaki gerginliklerin daha önce de olduğu ve katil zanlısı Koray C.’nin de bu gerginlikte ayağından vurulduğu öğrenildi. Ereğli’de işlediği cinayetten sonra polise teslim olan Koray C.’nin verdiği ifadesinde, iki aile arasında husumet olduğunu ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından güvenlik sebebiyle Ereğli Adliyesinin arka kapısından mahkemeye alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Koray C.’nin ağabeyi Neşet C.’nin ise geçtiğimiz Şubat ayında Karapınar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden Serhat Özdamar isimli ziraat mühendisini öldürdüğü iddia edildi.