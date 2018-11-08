Kısa-Ca Öğrenci Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu

'si düzenlenen ‘Uluslararası Kısa-Ca Öğrenci Filmleri Festivali' sona erdi. Sanatçı Cahit Berkay'ın onur konuğu olarak katıldığı törende ‘Kurmaca, Belgesel, Deneysel ve Animasyon' kategorisinde dereceye giren filmler düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen tören, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından hazırlanan ve Cahit Berkay'ın bestelerinden oluşan müzik dinletisiyle başladı. Müzik dinletisinin ardından programın açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı ve Festival Yöneticisi Prof. Dr. Aytekin Can, “18 yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'ni yaklaşık 10 yıldır da uluslararası hale getirdik. Kategorileri artırdık. Belgesel, animasyon, kurmaca ve deneysel dallarında ödüller veriyoruz. Bu sene festivalimizi uluslararası alana açtık. 4 binin üzerinde film katıldı. Bütün yaz sinema bölümünde arkadaşlarımız ön eleme için filmleri izledi” diye konuştu.

Prof. Dr. Can, 63 eserin jüri üyelerinin önüne çıktığını belirterek, ödül alan ve almayan tüm kısa filmcileri tebrik etti.

Onur ödülü sanatçı Cahit Berkay'a

Bugüne kadar 200'e yakın yerli sinema filmi, 70'in üzerinde televizyon dizisi müziğine imza atan, yıllarca yaptığı özgün film müzikleriyle adından söz ettiren Sanatçı Cahit Berkay'a ‘Onur Ödülü' takdim edildi.

Kendisine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olan ve gözleri dolan Sanatçı Cahit Berkay, “Hiç bu kadar ödüle boğulduğumu hatırlamıyorum. Hep teker teker vermişlerdi, gözlerim doldu. Kolay kolay heyecanlanmayan bir insanım. Ancak ben hep müziğimi kasetten, CD'den dinlerim. Hiç oturup da kendi eserlerimi çalanları dinlememiştim, tebrik ve teşekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesi Sayın Rektörü, dekanları ve öğretim üyeleri bu festivali 18 senedir yaşatıyorsunuz. Bir festivali yaşatmak ve sürdürmek büyük emek ister, dünya kadar engel çıkar. Azimle bugünlere getirdiğiniz için sizleri kutluyorum ve sinema adına hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum, sizlerin de beni sevdiğini biliyorum, onu ıskalamıyorum. Kesinlikle hiçbir sevginin ıskalanmaması gerekiyor. O sevgiyi ıskalamayın ki siz de sevgi üretebilin. Sevgiyle kalın.”ifadelerini kullandı.

Festivali onurlandıran diğer konuklara ise protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Kısa-ca ödülleri sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından 18. Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali ödül törenine geçildi. ‘Kurmaca, Belgesel, Deneysel ve Animasyon' kategorilerinde finale kalan 63 film arasından dereceye giren filmler açıklandı. Dereceye giren ve jüri özel ödüllü alan filmlerin yönetmenlerine ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül alan filmler ise şöyle; En İyi Animasyon Film Kategorisi'nde ‘Loop' filmiyle ‘Yoong Wah Alex Wong', En İyi Kurmaca Film Kategorisi'nde ‘Kazak' filmiyle Simay Yaykır, En İyi Deneysel Film Kategorisi'nde ‘Babil Piyangosu' filmiyle Yavuz Gözeller, En İyi Belgesel Film Kategorisin'nde ‘Sarı Zeybeğin İzinde' filmiyle Eren Taşyürek ödüle layık görülen yönetmenler oldu. “Kısa-Ca Film Atölyesi Belgesel Dalı Jüri Özel Ödülü ise ‘Kurbakçı' filminin yönetmenleri Zeki Koyuncu ile Hasan Akıncı'ya, Erim Gözen Animasyon Dalı Özel Ödülü ‘Somnium' filminin Yönetmenleri Fuat Değirmenci ile Surhay Kılıç'a, Suha Arın Belgesel Dalı Özel Ödülü ‘Sen Adam mısın?' filminin Yönetmeni Harun Köybaşı'na, Kemal Öner Jüri Özel Ödülü ‘Adam' filminin Yönetmeni Emil Ali'ye, Prof. Dr. Alim Şerif Onaran Özel Ödülü ‘Kırmızı Başlıklı Kız' filminin Yönetmeni Melisa Tuğrul'a, Aykut Oray Kurmaca Dalı Özel Ödülü ise ‘Alarga' filminin Yönetmeni Soner Sert'e” verildi

Gerçekleştirilen ödül törenine, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, sanatçılar Cahit Berkay, Mustafa Uzunyılmaz, Meltem Yılmazkaya, Barış Hayta, Ahu Türkpençe, Can Kolukısa, dekanlar, dekan yardımcıları, yüksekokul müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.