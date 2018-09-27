Kız yurdundaki yangın söndürüldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kız yurdunun yemekhanesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 10 öğrencinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Edinilen bilgiyi göre, yurdun yemekhanesi, çamaşırhanesi ve kazan dairesinin bulunduğu binada yapılan izolasyon çalışmasının ardından binanın çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale etti. Yangın esnasında yurtta bulunan 10 öğrenci dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen öğrencilere ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ereğli Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası olay yerine gelen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise bilgi aldı.