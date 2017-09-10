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10 Eylül 2017 13:23

KKTC Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Konya Şeker’i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, beraberindeki teknik heyetle Konya Şeker Tesislerine bir inceleme gezisi gerçekleştirdi.

KKTC Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Konya Şeker’i ziyaret etti

10 Eylül 2017 13:23


Çumra Kampüsündeki fabrikalarla ve tesislerle, Seydibey Kampüsünde bulunan fabrika ve tesislerde incelemelerde bulunan Bakan Nazım Çavuşoğlu, Konya Şeker tarafından kurulan tarladan rafa ulaşan entegre üretim sistemi hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Üyeleri ile de sistemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de modellenmesi için görüş alışverişinde bulunan KKTC Tarım Bakanı Çavuşoğlu, ziyarette Konya Şeker anı defterine de düşüncelerini yazdı.


“Gördüklerimizden aldığımız motivasyonla KKTC’ye de benzerlerini yapmak hedefiyle, hayaliyle yola çıkıyoruz” diyen KKTC Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, söz konusu ziyaretindeki hislerini şu şekilde ifade etti: “Çok kıymetli Torku ailesi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Tarım Bakanı olarak yaptığımız teknik gezi maksatlı ziyaretimizde gördüklerimiz bir Türk olarak göğsümüzü kabartmıştır. Gördüğümüz tesisleri ancak yüreğinde vatan sevgisi olan namuslu ve şerefli insanların yapabileceğini dikkate aldığımızda büyük vizyon ortaya koyan Sayın Recep Konuk ve ekibine hayranlık duymamak mümkün değildir. Ben ve teknik ekibim büyük bir hayranlıkla tesisleri ziyaret ettik ve şimdi buradan aldığımız motivasyonla KKTC’ye de benzerlerini kurabilmek hayaliyle-hedefiyle yola çıkıyoruz. Bize gösterilen nezaket ve misafirperverlik için de müteşekkiriz. Başarılarınızın devamını dilerim. Türk çiftçisi sizlerle aldığı gelişimi ne kadar söylese azdır” ifadelerini kullandı.




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