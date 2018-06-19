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19 Haziran 2018 13:05

Koltuk arasında uyuşturucu çıktı

Konya’da bir eve yapılan baskında narkotik köpeği ’Oskar’ tarafından evin bir odasında bulunan koltuk ve dolapta uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Koltuk arasında uyuşturucu çıktı

19 Haziran 2018 13:05


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi’nde uyuşturucu tacirlerinin esrar, eroin ve hap sattığı ihbarını aldı. Başlatılan çalışma kapsamında uyuşturucu satışı yapılan ev fiziki takibe alındı. Düzenlenen operasyonda narkotik köpeği ’Oskar’ tarafından arama yapıldığı sırada evin bir odasındaki koltuk arası ve dolap bölmesinde 31 bin 145 adet captagon hap, 855 gram plaka esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Diğer taraftan evde bulunan Suriye uyruklu Abdulkadir EL-U. ve yanında bulunan Ubeyd Hassun EY-Ş., Muhammed E. gözaltına alındı.




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