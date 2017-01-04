Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 12:24

KOMEK Beyşehir Kurs Merkezi’ni ziyaret ettiler

KOMEK Beyşehir Kurs Merkezi’ni ziyaret ettiler

04 Ocak 2017 12:24

Konya’nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir’de faaliyet gösteren Konya Meslek Edindirme Kursları Merkezi’ni (KOMEK) ziyaret etti.
Beyşehir’de yeni göreve başlayan Kaymakam Muzaffer Şahiner, kendisine eşlik eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’la birlikte Beyşehir Belediyesi İş Merkezi’nde ilçe halkına hizmet veren KOMEK Beyşehir Kurs Merkezi’ni ziyaret etti. KOMEK Beyşehir Kurs Merkezi Müdürü Semra Acır, kursiyerlerin eğitim gördüğü sınıfları gezen Kaymakam Şahiner’e yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Kaymakam Şahiner ve Başkan Özaltun, sınıflarda usta öğreticiler ve kursiyerlerle de mesleki eğitim faaliyetleri üzerine sohbet etti, çalışmalarını inceledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    5°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç