KOMEK Beyşehir Kurs Merkezi’ni ziyaret ettiler

Konya’nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir’de faaliyet gösteren Konya Meslek Edindirme Kursları Merkezi’ni (KOMEK) ziyaret etti.

Beyşehir’de yeni göreve başlayan Kaymakam Muzaffer Şahiner, kendisine eşlik eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’la birlikte Beyşehir Belediyesi İş Merkezi’nde ilçe halkına hizmet veren KOMEK Beyşehir Kurs Merkezi’ni ziyaret etti. KOMEK Beyşehir Kurs Merkezi Müdürü Semra Acır, kursiyerlerin eğitim gördüğü sınıfları gezen Kaymakam Şahiner’e yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Kaymakam Şahiner ve Başkan Özaltun, sınıflarda usta öğreticiler ve kursiyerlerle de mesleki eğitim faaliyetleri üzerine sohbet etti, çalışmalarını inceledi.