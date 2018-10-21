KOMEK ve ASEM ilçelere değer katıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ve Karapınar programları sırasında ilçelerde faaliyet gösteren ASEM'leri ziyaret ederek merkezlerin güz dönem açılışlarına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya merkezinden ardından ilçelerde de hayata geçirilen Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) güz dönemi eğitim ve faaliyetlerine başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yatırım incelemeleri ve buluşmalar kapsamında ilçelere gerçekleştirdiği ziyaretlerde KOMEK ve ASEM'lerin yeni dönem açılışlarını da gerçekleştiriyor. Son olarak Ereğli ve Karapınar programlarında, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile birlikte ASEM'leri de ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasasının konuşulmaya başlandığı dönemlerde tartışıldığını belirterek, “Üzerinden 5 yıl geçti ve bugün geldiğimiz noktada ilçelerimizde birçok altyapı yatırımları halledildi, önemli birçok sosyal proje yürütülüyor. KOMEK ve ASEM'ler de Büyükşehir standardını ilçelerimize taşıdığımız önemli hizmetler arasında bulunuyor. İçinde yüzme havuzunun, saunasının ve meslek kurslarının olduğu çok önemli mekanlar bunlar. Ereğli ASEM de ilçelerde ilk açtığımız merkez. KOMEK ile birlikte yaklaşık 2 bin 600 kardeşimiz Ereğli'de bu hizmetlerden faydalanıyor” ifadelerini kullandı.

“İnsanımıza en iyi mekanlarda hizmet vermeye devam edeceğiz”

Başkan Altay, KOMEK'in sadece Konya'nın değil, Türkiye'nin de önemli markalarından birisi haline geldiğine vurgu yaptığı konuşmasında, “Genç KOMEK ve KOMEK ile birlikte on binlerce vatandaşımıza hizmet veriyoruz. KOMEK ve ASEM'lerimizde bu yıl 60 bine yakın başvuru ve kayıt var. Birçok branşta kurs açıyoruz. Hocalarımız da Halk Eğitim ile işbirliği protokolü vesilesiyle burada hizmet veriyorlar. Sizler bu hizmeti talep ettikçe bizler en yeni ve en güzel mekanlarda sunmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Karapınar ASEM binasının kısa bir süre önce hizmete girdiğini belirten Başkan Altay, “Karapınar'da KOMEK ve ASEM'de bu dönem bin 860 kişiye hizmet veriyoruz. İnşallah binlerce öğrencimiz KOMEK'te başarılı bir sezon geçirecekler. Her yıl binlerce insanımız hem KOMEK'te hem ASEM'de birçok branşta hizmet alıyor. Standardı elimizden geldiğince yüksek tutmaya çalışıyoruz. Burada oluşan mekan ve ortaya çıkan sonuç, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin uyumun neticesi. Konya bu yönden şanslı bir şehir. İlçe belediyelerimiz Büyükşehir Belediyesiyle birlikte çok önemli hizmetleri yürütüyorlar” ifadelerini kullandı.