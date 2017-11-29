KOMEK ve ASEM’de kandil coşkusu

KOMEK ve ASEM tarafından mübarek Mevlid Kandili dolayısıyla “En Sevgiliye” isimli program düzenledi. Aziziye Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in eşi Fatma Akyürek ile KOMEK ve ASEM’lerin yöneticileri ile kursiyerler katıldı. Fatma Akyürek, programa katılan hanımların kandillerini tebrik etti. Hazreti Muhammed ile ilgili slayt gösterisi, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerle başlayan programda Karatay ASEM Kreş Öğrencileri İlahi Grubu ilahiler seslendirdi. Vaizesi Hülya Anıl’ın “Örnek Şahsiyet Hazreti Muhammed” isimli sohbetinde Peygamberin örnek hayatından bölümler aktardığı program ilahiler ve hatim duası ile devam etti. Programın son bölümünde ise Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Programın sonunda katılımcılara gül, kandil simidi ve ballı süt ikram edildi.