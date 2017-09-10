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10 Eylül 2017 13:47

KOMEK ve ASEM’DE kayıt zamanı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Eğitim ve Sanat Merkezlerine (ASEM) kayıtlar 11-24 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

KOMEK ve ASEM’DE kayıt zamanı

10 Eylül 2017 13:47

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOMEK’in meslek edindirme alanında Türkiye’ye model olduğunu belirterek, bugüne kadar 310 farklı branşta, 500 binden fazla kursiyerin KOMEK ve ASEM’lerden istifade ettiğini söyledi.


Bir halk üniversitesi olan KOMEK’in son 3 yıldır ilçelerde de yaygınlaştığını ve her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Başkan Akyürek, KOMEK’in Konya’nın ve Türkiye’nin en büyük, en önemli ailelerinden biri olduğunu dile getirdi. KOMEK’in 32’si ilçelerde olmak üzere şehir genelinde 60 merkezde eğitimlerini sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Akyürek, “Bütün hemşehrilerimiz mutlaka KOMEK sertifikası alsınlar. Hem iş bulmaları kolaylaşacak hem de sosyal çevre, komşuluk ilişkilerini güçlendirme, yeni dostlar edinme imkanına kavuşacaklar” dedi. ASEM’lerin ise şehir merkezi ile Akşehir, Ilgın ve Ereğli’nin yanında bu dönem ilk kez Karapınar, Bozkır, Çumra, Cihanbeyli, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir ve Tuzlukçu’da tamamlanan şehir konaklarında da kayıt alacağını kaydeden Başkan Akyürek, yapımı tamamlanan Beyşehir ve Kulu Şehir Konağının ASEM olarak gelecek dönem hizmete başlayacağını dile getirdi.


"Dezavantajlı gruplar unutulmadı"


KOMEK’te dezavantajlı grupların da unutulmadığını belirten Başkan Akyürek, bu dönem ilk defa görme engelliler için Aşçılık, işitme engelliler için de e-KPSS kursunun açılacağını söyledi. Bilişim teknolojilerinden yabancı dillere, autocad-solidworks kurslarından ebru, çini, hat, tezhip, gümüş takı işlemeciliği gibi gelenekli sanatlara kadar onlarca alanda eğitim veren KOMEK ve ASEM’lerde kayıtlar 11-24 Eylül tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden alınacak.




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