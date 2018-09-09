KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları başlıyor

Yeni dönemde 48 yeni branşın daha açılacağı KOMEK ve ASEM’e başvurular www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden alınacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde (ASEM) güz dönemi kayıtları başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK’in eğitimlerinin yanı sıra düzenlenen birçok etkinlikle Konya’nın önemli bir eğitim ve sosyal kurumu haline geldiğini söyledi. Başkan Altay, “Meslek edindirme alanında Türkiye’ye model olan KOMEK, önemli bir boşluğu doldurdu. Bugüne kadar 600 bine yakın hemşehrimizin faydalandığı meslek edindirme kurslarımız bu dönemde de daha yaygın bir şekilde Konya’nın tüm ilçelerinde ve talep edilen tüm alan ile meslek guruplarında faaliyette olacak. KOMEK gerçekten de bir okul ve büyük bir aile. Milli Eğitim Bakanlığımız ile iş birliği içinde olduğumuz için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alma imkanı var. Bu da istihdamda bir avantaj olarak kabul görüyor. Tüm hemşehrilerimizi kayıt yaptırarak KOMEK ve ASEM imkanlarından faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Güz Döneminde 48 yeni branş ilk kez açılıyor

Spor ve yüzme dışında bütün kursların ücretsiz olduğu KOMEK ve ASEM’de bu dönem mevcut branşlara ilave olarak 48 yeni branş ilk kez kayıt alacak. KOMEK ve ASEM için kayıtlar 10 Eylül’de başlayacak ve 23 Eylül’de sona erecek. www.konya.bel.tr ile www.komek.org.tr adresi üzerinden alınacak kayıtların sona ermesinin ardından eğitimler, hafta içi grupları için 1 Ekim, hafta sonu grupları için ise 6 Ekim’de başlayacak. Güncellenen 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi’ne komek.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.