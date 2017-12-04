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04 Aralık 2017 12:03

KOMEK’ten dünya yetimlerine yardım eli

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Mensupları ve Mezunları Derneği, “Yetimin Kurşun Kalemi” projesiyle dünyanın birçok ülkesindeki yetim öğrencilerin kırtasiye malzemelerini karşılamak için yardım kampanyası başlattı.

KOMEK’ten dünya yetimlerine yardım eli

04 Aralık 2017 12:03


Konuyla alakalı Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, KOMEK ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM), dünya genelindeki yetimlere kırtasiye malzemesi konusunda destek olmak için el ele verildiği belirtilerek, “Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Mensupları ve Mezunları Derneği, 4 Aralık itibariyle başlattığı ’Yetimin Kurşun Kalemi’ isimli yardım kampanyası ile dünyadaki 100 bin yetimin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. 20 Aralık’a kadar sürecek kampanya kapsamında toplanacak olan yazı defteri, resim defteri, kurşun kalem, tükenmez kalem, kuru boya, sulu boya, pastel boya, çizim seti, cetvel, kalemlik, okul çantası gibi kırtasiye ve okul eğitimleriyle ilgili araç gereçler, dünyanın birçok ülkesindeki yetim öğrencilere ulaştırılacak. 500 binden fazla mezunu bulunan KOMEK’in ve ASEM’in düzenlediği kampanyaya katılmak isteyenler Konya genelinde hizmet veren KOMEK ve ASEM eğitim merkezlerine kırtasiye malzemelerini teslim edebilecek” denildi.




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