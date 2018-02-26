KOMEK’ten Robotik Kodlama eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç KOMEK Yaz Kursları’na katılacak öğrencilerin eğitilmesi amacıyla KOMEK Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine yönelik olarak Ardunio Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu düzenledi. Eğitim, Konya Adil Karaağaç Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Yavuz Buyrukbilen tarafından verildi.

İki ay süren eğitimin son derece önemli olduğunun altını çizen Yavuz Buyrukbilen, “Ülkemizde kodlama bilen çok fazla elamana ihtiyaç var. Bizler de KOMEK’teki öğretmenlerimize bunu anlatıp onların da çocuklarımıza kodlamayı öğretip çocuklarımızın gelecekte çok daha bilgili ve tecrübeli olabilmelerini amaçlıyoruz” dedi.

"Geleceğin yazılımcı ve bilim insanları KOMEK’te yetişecek"

KOMEK Bilgi İşlem Sorumlusu ve KOMEK Öğretmeni Recep Öğütçü de, söz konusu eğitimle Genç KOMEK öğrencilerinin branşlaşma ve bilişim alanında uzmanlaşmalarını istediklerini kaydetti. Çocuklara algoritma, yazılım ve robotik mantığını aşılayacak eğiticiler yetiştirmek amacıyla verilen eğitimlerde; çocukların hayal ettikleri birçok şeyi teknoloji sınıflarımızda gerçeğe dönüştürebilmeleri, geleceğin yazılımcılarını, teknoloji uzmanlarını ve bilim insanlarını yetiştirmek amaçlanıyor.