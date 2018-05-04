KOMEK’ten Uluslararası Kadın İstihdamı Çalıştayı

Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni kapsamında İsveç, Polonya ve Kuzey İrlanda’dan gelen meslek kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla “Uluslararası Kadın İstihdamı Çalıştayı” düzenlendi.

KOMEK ile Avrupa Birliği ile yürütülen “Women Return To Work” (Kadınların İş Hayatına Katılması) projesi kapsamında Geleneksel 14. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni’nde “Uluslararası Kadın İstihdamı Çalıştayı” düzenlendi. KOMEK Alaaddin Kurs Merkezi’nde düzenlenen çalıştayın açılışına katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, katılımcılara KOMEK’in işleyişi, yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. KOMEK’in yetişkin katılımcılarından yüzde 75’inin bayan olduğuna değinen Köseoğlu, KOMEK’in öğretmenlerinin ve öğrencilerinin dışardan gelen kişilerden oluştuğunu, dolayısıyla organizasyonun tam bir halk hareketi olduğunu vurguladı. İsveç’ten Stiftelsen Minerva, Kuzey İrlanda’dan The Rural Centre, Polonya’dan Fundacja Instytut Rozwoju Czlowieka isimli kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı iki gün süren çalıştayda proje görüşmeleri, projede amaç ve hedeflere ne derecede ulaşıldığı, gelecek için hedefler ve eylem planı üzerinde görüşmeler yapıldı. Misafir heyet çalıştayın ikinci gününde Geleneksel 14. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni kapsamında yer alan eserleri inceleyerek bilgi aldılar. Heyet daha sonra web sitesi üzerinden bütün dünyaya el sanatları ürünlerinin satışının yapıldığı KOMEK Kooperatifi, Kültürpark Sergi ve Satış Merkezi, Saman Pazarı Mefruşat Atölyesi, Büyük Sinan Sanat ve Tasarım Merkezi ile Karatay Aile Sanat ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.