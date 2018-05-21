Komşusunu boş arazide av tüfeğiyle vurdu

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Ramazan T. ile komşusu Hüseyin Yeni (29) konuşmak için Ramazan T.’nin aracına binerek Sedirler Caddesi Aslım Çöplüğü civarındaki boş araziye gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan T. aracındaki av tüfeği ile ateş ederek Hüseyin Yeni’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ramazan T. daha sonra Hüseyin Yeni’nin ağabeyi Hasan Yeni’yi arayarak kardeşini vurduğunu söyleyip olay yerinden aracına binerek kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen Hasan Yeni, ağır yaralanan kardeşini kendi otomobili ile Konya Numune Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Yeni, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli Ramazan T’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.