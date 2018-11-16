Komşusunu öldürüp çocuklarını yaralayan zanlı polise teslim oldu

Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iş yerinde sigara içilmesine izin verdiği için kendisini şikayet ettiğini iddia ettiği komşusunu öldüren ve iki çocuğunu yaralayan cinayet zanlısı, olaydan 4 gün sonra polise teslim oldu.

Olay, geçen pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Güneysınır ilçesi Mevlana Mahallesindeki bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, pastane işleten Yakup A. (28) iddiaya göre, iş yerinde sigara içilmesine izin verildiği için kesilen idari para cezası sonrası kendisini şikayet ettiğini ileri sürdüğü pastaneci komşusu Bekir Öztürk (52) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yakup A., tabancasıyla Bekir Öztürk'e ve çocukları Mesut Öztürk (27) ile Enes Öztürk'e (25) rast gele ateş etti. Açılan ateş sonucu Bekir Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, Mesut ve kardeşi Enes Öztürk yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan iki kardeş, ambulansla Konya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cinayetin ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Güneysınır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Yakup A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Diğer taraftan polis, hastanede tedavi altına alınan kardeşlerin ifadesine başvurdu. Kardeşlerin ifadesinde, "Kendilerine ait pastaneyi iki ay önce açtık. Yakup A.'nın, iş yerinde sigara içilmesine izin verdiği gerekçesiyle yaklaşık 4 bin liralık para cezası kesilmiş. Şikayeti babamın yaptığını belirterek babamı silahla ateş ederek öldürdü” dediği öne sürüldü.

"Komşumun şikayet ettiğini öğrendim"

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını sürdüğü sırada iletişime geçtiği yakınlarının Yakup A.'nın teslim olacağını söylediğini öğrendi. Hatunsaray Mahallesindeki bir evde saklandığı öğrenilen Yakup A., suç aleti tabancasını da alarak polise giderek teslim oldu. Cinayet zanlısı Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Cinayet zanlısı Yakup A.'nın ifadesinde, "İş yerime her akşam polisler gelmeye başladı. Ben de beni kimin şikayet ettiğini öğrenmek için emniyete gittim. Emniyetteki görevliler bu bilgiyi veremeyeceğini, kaymakamlıktan izin alınması gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine dilekçe yazdım. Dilekçenin ardından bana verilen kayıtlarda, beni karşı komşum Bekir Öztürk'ün oğlu Enes'in şikayet ettiğini öğrendim" dediği iddia edildi.

Cinayetin ardından saklandığı 4 günlük süre zarfında yemek yemediğini söyleyen zanlının, olay günü şahsı öldürmek için değil kendini korumak için ateş ettiğini söylediği de ileri sürüldü. Sorgusunda pişman olduğunu ifade eden cinayet zanlısı Yakup A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.