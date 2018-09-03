Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 14:22

Komşusunun vurduğu adam 1 hafta sonra öldü

Konya’da bir şahıs aralarında husumet bulunduğunu iddia ederek kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusu Mevlüt Akbaş’ı önce tornavidayla yaraladı, daha sonra da tabancayla vurdu.

Komşusunun vurduğu adam 1 hafta sonra öldü

03 Eylül 2018 14:22

Ağır yaralanan Akbaş, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.


Olay, 27 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer D. (56), üç yıldır aralarında husumet bulunan alt komşusu Mevlüt Akbaş (37) ile bir ay önce apartman bahçesine malzeme koyma sebebiyle tartıştı. Muammer D., Mevlüt Akbaş’ın mahallede Pazar günü kurulan meyve-sebze pazarında kendisini takip ettiğini ileri sürerek önce yanında bulunan tornavidayı sırtına saplayıp ardından kuru sıkıdan bozma tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Mevlüt Akbaş ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Mevlüt Akbaş olaydan 1 hafta sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Teslim olan şüpheli tutuklandı


Olayın ardından Mevlüt Akbaş’ı yaralayan Muammer D. kullandığı tabancayı atarak Bosna Hersek Polis Merkezine gidip, "Ben birini vurdum" diyerek teslim oldu. Burada bir süre gözaltına tutulan Muammer D. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüpheli polis merkezinden çıkarıldığı sırada, "Yolumu kesti, takip ediyordu ne yapacaktım. Bir aksilik var” dedi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç