Komşusunun vurduğu adam 1 hafta sonra öldü

Ağır yaralanan Akbaş, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 27 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer D. (56), üç yıldır aralarında husumet bulunan alt komşusu Mevlüt Akbaş (37) ile bir ay önce apartman bahçesine malzeme koyma sebebiyle tartıştı. Muammer D., Mevlüt Akbaş’ın mahallede Pazar günü kurulan meyve-sebze pazarında kendisini takip ettiğini ileri sürerek önce yanında bulunan tornavidayı sırtına saplayıp ardından kuru sıkıdan bozma tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Mevlüt Akbaş ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Mevlüt Akbaş olaydan 1 hafta sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Teslim olan şüpheli tutuklandı

Olayın ardından Mevlüt Akbaş’ı yaralayan Muammer D. kullandığı tabancayı atarak Bosna Hersek Polis Merkezine gidip, "Ben birini vurdum" diyerek teslim oldu. Burada bir süre gözaltına tutulan Muammer D. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüpheli polis merkezinden çıkarıldığı sırada, "Yolumu kesti, takip ediyordu ne yapacaktım. Bir aksilik var” dedi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.