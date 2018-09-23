KONESOB Başkanı Karabacak: "Konyamızla gurur duyuyoruz'

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Yılın Ahisi seçiminde Konya'nın ilk kez bir Yılın Ahisi çıkardığını vurgulayarak, "Konyamızla ve Konyamızın esnaf sanatkarlarıyla gurur duyuyoruz. Konya bu yıl 81 il arasında Yılın Ahisi seçiminde büyük bir başarıya imza attı. Bu önemli başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

31'nci Ahilik Haftası Kutlamaları Törenine bu yıl Konya damgasını vurdu. KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ile TOBB Başkan Yardımcısı Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'ün de hazır bulunduğu kapanış töreninde 2018 yılının Türkiye Ahisi seçilen Konyalı tahin üreticisi Osman Kalay oldu. Kalay ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın elinden aldı.

Tören sonrası duygularını dile getiren KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, yılın ahisi seçiminde Konya'nın ilk kez bir Yılın Ahisi çıkardığına vurgu yaparak, "Konyamızla ve Konyamızın esnaf sanatkarlarıyla gurur duyuyoruz. Konya bu yıl, 81 il arasında yılın ahisi seçiminde büyük bir başarıya imza attı. bu önemli başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.