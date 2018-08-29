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29 Ağustos 2018 17:35

KONESOB Başkanı Karabacak: "Şanlı zaferimiz kutlu olsun"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "Aziz milletimizin şanlı zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

KONESOB Başkanı Karabacak:

29 Ağustos 2018 17:35


Yayınladığı yazılı mesajında, "Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 96’ncı yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz" ifadelerini kullanan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, şu açıklamayı yaptı: "Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte gösterdiği eşsiz kahramanlıklarla, vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla, verdiği mücadeleyle büyük zaferi kazanmış ve bize bu güzel vatanımızı emanet etmiştir. Bizler de emanet aldığımız vatanımızı her alanda en üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle birlik ve beraberlik içinde çalışmakta, ecdadımızın bize emaneti olan Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa ederek, ülkemizin gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel mirası ile bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmaya doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyor; ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, saygılar sunuyorum."




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