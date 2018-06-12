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12 Haziran 2018 12:32

KONESOB Başkanı Karabacak’tan bayram mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, bayramların tüm insanlığa, İslam alemine huzur ve sevgi getirmesini, bu sevginin tüm dünyaya yayılmasını temennisinde bulundu.

KONESOB Başkanı Karabacak’tan bayram mesajı

12 Haziran 2018 12:32


KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karabacak mesajında, "İslam alemi olarak birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en üst seviyede hissedeceğimiz ve hissettireceğimiz bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşamaktayız" diyen Başkan Karabacak, "Umutların tazelenmesi, dargınların barışması ve yaşam koşuşturması içerisinde zaman zaman unuttuğumuz güzel değerlerin, hasletlerin tekrar hatırlanması bakımından bayramları en iyi şekilde yaşamayı bir fırsata çevirmeliyiz" ifadelerini kullandı.


İslam coğrafyasında Müslümanların zor günler geçirdiğini hatırlatan Başkan Karabacak, "Başta Orta Doğu olmak üzere, Filistin, Kudüs, Arakan, Türkistan ve dünyanın pek çok yerinde Müslüman kardeşlerimiz zulme uğrayıp, derin acılar yaşamakta, buna karşı seyirci kalmayalım. Dünyadaki gözyaşı ve kanın bir an önce durmasını, sevginin, hoşgörünün galip gelmesini Yüce Rabbimden diliyor, esnaf ve sanatkar camiası olarak Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa hayır ve dünyaya huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.



Başkan Altay’a teşekkür


Bayramın birinci gününe kadar Konya şehir merkezindeki otoparkları ücretsiz yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a da teşekkür eden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Esnaf Teşkilatı olarak talebimiz doğrultusunda, bayram alışverişi boyunca, (Konevi, Zindankale, İplikçi, Mevlana ve Osmanlı Buğday Pazarı) otoparklarını ücretsiz yapan esnaf dostu Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a ve ekibine teşekkür ediyoruz, vatandaşlarımızın daha huzurlu ve rahat bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri açısından belediyemizin bu kararı yerinde olmuştur" diye konuştu.




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