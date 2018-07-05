KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Resmi Gazete’de yayımlanan, ’İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli, kayıtlı ve sistematik yapılması için önemli bir adım atıldığını belirterek, "Yasa gereği ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tacir ve esnafların işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerekmektedir" dedi.

“Süre 19 Ağustos 2019’a kadar”

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapmak isteyenlerin alması gereken yetki belgesinin ön koşulu olan mesleki yeterlilik belgesinin yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebildiğine vurgu yapan Başkan Karabacak, yönetmelik uyarınca faaliyette olan işletmelere söz konusu belge için 13 Ağustos 2019’a kadar süre tanındığı belirtilerek şunları söyledi: "Yetki belgesi alınabilmesi için ön koşul olan mesleki yeterlilik belgesi yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Son dönemde, esnaf ve tacirlerimizin yetkisiz kişi ve kuruluşlarca arandığı ve kendilerine, mesleki yeterlilik belgesi veya bu belge yerine geçen sertifika ve eğitimin ücret karşılığında sağlanacağı yönünde telkinlerde bulunulduğuna dair duyumlar alınmaktadır. Muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından bu tür yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir. Tacir ve esnaflarımızın ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edebilmeleri için işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerekmektedir. Yönetmelik uyarınca halihazırda faaliyette olan işletmelere yetki belgesi edinimi için tanınan süre 13 Ağustos 2019 tarihinde sona ermekte olup belgelendirme için tacir ve esnafımızın önünde bir yılı aşkın bir süre bulunmaktadır. Bu nedenle süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değildir."