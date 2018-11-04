KONESOB'a bağlı oda genel sekreterleri eğitim semineriyle bilgilendirildi

KONESOB'a bağlı 84 meslek odasının genel sekreterleri, düzenlenen eğitim semineriyle bilgilendirildi. Seminerin açılışında KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak selamlama konuşması yaptı.

Esnaf Teşkilatı, meslek odaları, esnaf ve sanatkarlar açısından genel sekreterliğin önemine değinen Karabacak, 5 bin 362 sayılı kanun çerçevesinde KONESOB'a bağlı 84 esnaf odasında görev yapan genel sekreterlerin dönem dönem seminerler ve konferanslar aracılığıyla bilgilendirildiğini söyledi. Oda genel sekreterlerinin Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Esnaf Bilgi Sistemi (ESBİS)'ni tam anlamıyla kullanmalarının kurumsallık adına büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Karabacak, ESBİS sisteminin hem odalar hem de oda üyesi esnaf ve sanatkarların işlerini kolaylaştırmak adına hizmet verdiğini ifade etti. Konuşmasında oda genel sekreterlerinin uyumunun esnaf teşkilatı adına örnek olduğuna dikkat çeken Karabacak, eğitim seminerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, katılımcı tüm genel sekreterlere başarılar diledi.

Seminerde, Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Mühendisi Uğur Özbek ise, NACE kodlamaları ve işleyişi, ESBİS sisteminin kullanımıyla ilgili konularda bilgilendirme yaptı.

KONESOB Eğitim Müdürü Zehra Kaya da, 5 bin 362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve ilgili mevzuat konuları, yazışma teknikleri, resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar konularında genel sekreterleri bilgilendirdi.

Seminerin sonunda KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, genel sekreterler ve KONESOB personeliyle günün anısına aile fotoğrafı çektirdi.