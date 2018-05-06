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06 Mayıs 2018 18:12

KONESOB’ta başkanlığa Muharrem Karabacak seçildi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (KONESOB) olağan genel kurul yapıldı.

KONESOB’ta başkanlığa Muharrem Karabacak seçildi

06 Mayıs 2018 18:12

Olağan genel kurulda yapılan seçimde başkanlığa Muharrem Karabacak seçildi.


KONESOB konferans salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula çok sayıda davetli, oda başkanları ve esnaflar katıldı. Genel kurul toplantısına katılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Sizlerle birlikte bu güzel kongreden sonra inşallah aynı şekilde hep birlikte sorunlarımızla ilgili çalışmaları yapacağız” şeklinde konuştu. Programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu belirterek, görevlerinin esnafların işlerini iyi yapmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Mevcut KONESOB başkanı ve başkan adayı Ali Osman Karamercan da, esnaflar arasındaki birlik ve beraberliğe dikkat çekti. KONESOB başkan adayı Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak da, esnafların sorunlarına çözüm bulunmasının önemine dikkat çekti.


Olağan genel kurulda konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Başkan adayları ve esnaflar oylarını kullandı. Yapılan seçimde KONESOB başkan adayı Muharrem Karacak 335 oy alarak başkan seçilirken, mevcut başkan Ali Osman Karamercan 287 oy aldı.




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