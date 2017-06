KONESOB’ta bayramlaşma programı

KONESOB’a bağlı meslek odalarının başkanlarının hazır bulunduğu bayramlaşma programına AK Parti Konya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız katıldı. Programda konuşan Milletvekili Altunyaldız, meslek odalarının başkanlarının bayramlarını kutlayarak, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetimiz, parlamentomuz, AK Parti 15 yıldır iktidar döneminde esnafı ve sanatkarı ekonominin merkezine aldı. Bir anlamda ekonominin kan dolaşımının esnaf üzerinden yürüdüğünü, istihdamın mahallenin emini olarak hem ticaretini, hem sosyal hayatını çok önemli unsur olarak gördü ve esnafı bu anlamda ekonomik aktör olarak başından sonuna destekledi, yanında oldu ve yanında olmaya da devam edecek. Türkiye’nin dört bir tarafında her bir mahallesinde her bir köşesinde her bir uç noktasında; köyünde kentinde, mahallesine kadar esnaf var. Bu bizim bir gücümüz. Üretimi her noktaya kadar ticaret, her noktaya kadar aynı zamanda muhabbeti, her noktaya kadar ve birbirimizi gözetmek duygumuzu her noktaya kadar taşıdığımızı gösteren çok önemli bir unsur” dedi

15 Temmuz’da tüm esnaf kesimlerinin milletimizle, devletimizle, cumhurbaşkanımızla, parlamentomuzla birlikte olduğunu belirten Altunyaldız, "15 Temmuz’un akabinde tüm şehirlerimizde devam eden 29 günlük süre akabinde milletçe direnişimizi, milletçe ayakta kalışımızı, milletçe bütünleşmemizi sağlayan programlarımızı hep beraber yanımızda oldunuz. Aynı zamanda ürettiniz. Aynı zamanda işlerinize devam ettiniz. Gündüz çalıştınız gece ülkenin birliği, dirliği, istikrarı ve istikbali için nöbet tuttunuz ve eminim aynı duyarlılıkla esnaf teşkilatlarımız bu ülkenin sonuna kadar meselelerine sahip olmaya devam edecektir. Bundan en ufak kuşkumuz yok” diye konuştu.

Programda KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan da selamlama konuşması yaptı. Tüm oda başkanlarının, 55 bin esnaf camiasının ve tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan KONESOB Başkanı Karamercan, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Karamercan, “Ramazan ayı birlik beraberlik yardımlaşma dayanışma ayı. Küskünlerin barıştığı yardımlaşmanın olduğu bir ay. İnşallah bu birlik beraberliğimiz devam eder. Bizler esnafız, sanatkarız işvereniz. Her zaman sabah besmele çekerek dükkanı açarız. Akşam besmeleyle dükkanımız kapatırız. İstikrar bizim için çok önemli İstikrarın olduğu yerde huzur, barış ve mutluluk olur. İstikrarın olmadığı yerde hiç bir şey olmaz. Onun için Allah devletimize zarar vermesin, güç versin. 15 Temmuzu yaşadık. Allah göstermesin emellerine ulaşsalardı böyle birlik ve beraberliğimiz olmayacaktı. Sayın vekilimizin dediği gibi; gündüz işimizde gece ise sabahlara kadar meydanlarda olduk. Dükkanımızı açtık hem ticaretimizi yaptık hem nöbet tuttuk. Allah birlik beraberliğimi bozmasın. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra Milletvekili Ziya Altunyaldız, oda başkanlarıyla sohbet etti ve esnafların sorunlarını dinledi. Programın sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.