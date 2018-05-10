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10 Mayıs 2018 12:52

KONESOB’ta devir teslim töreni yapıldı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)’nin 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan genel kurul ve başkanlık seçimleri sonrası Birlik Başkanı seçilen Muharrem Karabacak, eski Başkan Ali Osman Karamercan’dan başkanlığı devraldı.

KONESOB’ta devir teslim töreni yapıldı

10 Mayıs 2018 12:52


Törende konuşan KONESOB’un yeni Başkanı Muharrem Karabacak, “Esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte birleştirmek ve kaynaştırmak adına çıkmış olduğumuz bu yolda hizmetlerle bütünleştirmiş olacağız” dedi. Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan Karabacak, “Bizim niyetimiz halis, inşallah Konya esnaf ve sanatkarının güçlü sesinin çıkması için el birliğiyle, yönetim, denetim, disiplin kurulu üyelerimiz ve tüm oda başkanlarımızla birlikte hizmet edeceğiz. Şunu da ifade etmek isterim ki birliğimize bağlı 84 oda başkanımız bizim yönetim kurulu üyemizdir. Biz, her odamızın ve her esnafımızın hizmetine talip olduk. Rabbim bizi bu göreve layık gördü. Birliğimizin çatısı altındaki odalarımızla birlikte hayırlı hizmetler vereceğiz” diye konuştu.


Görevi devreden KONESOB eski Birlik Başkanı Ali Osman Karamercan ve ekibine de hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Karabacak, her platformda desteklerini esirgemeyen Konya basınına da teşekkür etti. Programın sonunda Başkan Muharrem Karabacak, Yönetim Kurulu Üyesi Başkanlar ve davetlilerle birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi. Devir teslim törenine KONESOB yönetim kurulu üyesi başkanlar ve birliği bağlı oda başkanları, yöneticileri ve çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.




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